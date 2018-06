E Freideg den Owend ass nieft dem Debbie Kirsch nach den NASA-Astronaut Dr. Ed Lu Invité am Live! op der Tëlee.

Am Live! op der Tëlee geet et e Freideg den Owend vun der ISS bis bei nohalteg Kleeder aus Indien.

Invitée ass d'Debbie Kirsch. D'Lëtzebuergerin war 3 Méint bei enger ONG an Indien. Do huet si hir eegen nohalteg an ethesch Kleedermark gegrënnt.

Donieft erzielt den Dr. Ed Lu ons vu senger Zäit als Astronaut bei der NASA. Hie war 206 Deeg am Weltall a wëll haut d’Äerd viru geféierlechen Asteroide beschützen.