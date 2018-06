© AFP (Archiv)

Op der WM spillen d'Englänner schéine Futtball an op der Insel hu se elo schonn zanter Deeg dat schéinste Wieder. Do feiert een da ganz gären, am léifsten och mat engem gudden e frësche Béier.Dat kéint awer deem nächst enk ginn, well duerch de Mangel u Kuelendioxid kann am Moment net genuch Béier, an och net genuch Softdrinks, wéi Cola. Dowéinst ginn dës Gedrénks och aktuell rationéiert. Esou liwwert ee Grousshändler nach maximal 10 Cageote Béier a 5 Cageote Sofdrinks u Baren a Restauranten.Vun Heinecken heescht et esouguer, datt ee riskéiert, datt d'Béiersorten Amstel a John Smith's Extra Smooth deemnächst net méi ze kréie wäerte sinn. Och kéint et um Grill méi enk ginn, well CO2 och genotzt gëtt, fir Schwäin oder Gefligel virum Schluechten ze betäuben.Produktioun vun CO2 gëtt normalerweis nom Fréijoer erofgefuer, aktuell si just eng vu 5 Produktiounsplazen aktiv.Ma fir Futtball-, Sonn-, a Béierfans gëtt et awer an England nach eng Méiglechkeet. Si kënne weiderhin "Ale" drénken, well do gëtt keng Kuelesaier bäigemëscht. Oder awer si sprangen direkt op den Gin-Tonic oder Wäin ëm...Weider Informatioune fannt dir bei eise Kollege vun RTL Today