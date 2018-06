X

Aktuell sinn déi zwee Lëtzebuerger mat engem Ford Transit, deen eng 175.000 Kilometer um Bockel huet, op der Rees a gehéieren doduerch zu der sougenannter "Vanlife-Community", also Leit, déi an engem Van liewen. An dësem Krees hu si dann och eng gewësse Bekantheet an am Internet kann ee si ënnert "" erëmfannen. Natierlech hu si och en eegene, wou si hir Aventuren dropsetzen.Virun 2 Joer hu si decidéiert, fir hei am Land alles hannert sech ze loossen a sech mat hirem Van op de Wee duerch Europa ze maachen. Alles wat se haten, vun Haus bis Auto, gouf zu Geld gemaach, d'Aarbechte goufe gekënnegt a si hu sech op de Wee gemaach. Et war fir si eng grouss Liewensëmstellung an e gewësse Schrëtt an d'Ongewëssheet.Ma hier Erwaardungen un déi grouss Rees goufen erfëllt an de grousse Schock ass dowéinst och ausbliwwen. An den 2 Joer, déi si elo ënnerwee sinn, hu si awer keng weider negativ Erfarunge gemaach.Esou eng Rees ass natierlech och net bëlleg an iergendwann sinn déi Suen, déi d'Haus an den Auto a soss all déi aner Saachen abruecht hunn, och verbraucht. Si schaffen dowéinst béid ëmmer nees vun ënnerwee, esou ze soen als digital Nomaden. Doduerch datt si vill kleng Freelance-Projeten unhuelen, hu si eng grouss Flexibilitéit. A well et och dacks vill kleng Projete sinn, amplaz vu wéinege Groussen, deet et dann och net esou wéi, wann eng Kéier e Projet ewechfält.