No de Walen ass virun de Walen an no ScHmIT Happens ass viru ScHmIT Happens...Och am Joer vun de Chamberwalen, nom Joer vun der Gemengewalen a virum Joer vun den Europawalen, wäerten de Marc Schmit a säin Alter Ego, den Hoppen Théid, erëm esou munch Spiichten z'erzielen hunn.Wéi gewinnt geet et an der Show awer net nëmmen ëm Politik, mä och ëm déi grouss a kleng Suergen vun de Leit, déi mat vill Humor op d'Schëpp geholl ginn.De ganze Spektakel den Owend um 20 Auer op der Télé.