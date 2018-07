Eng Moudebloggerin mécht fir eis den Test (03.07.2018) Kann een iwwert eng gewëssen Zäit nëmme mat 33 Kleedungsstécker auskommen? Dat wollt d’Amii Watson genee wëssen an huet fir eis de Selbstversuch gewot.

2010 wollt d’Courtney Carver, eng Amerikanerin, dat och wëssen an huet sech selwer en Challenge gesat. 3 Méint laang mat nëmmen 33 Kleedungsstécker auskommen. Mat abegraff: Poschen, Accessoiren, Schong - eben alles, wat en Outfit ausmécht. An déi Experienz huet et och an engem Blog festgehalen, mam Resultat, datt haut iwwerall ronderëm d’Welt Leit sech och där Challenge stellen, a méi minimalistesch probéieren ze liewen.





D’Zil vun deem Ganzen ass et engersäits, méi bewosst mat senger eegener Consommatioun ëmzegoen, ze mierken, datt ee ka mat manner auskommen an datt een net ëmmer all neiem Trend muss hannendru lafen.

Wisou ass et wichteg, an där Hisiicht ëmzedenken? Wat sinn d’Alternativen och hei am Land, wann ee sech wëll méi nohalteg kleeden? Wéi huet d’Amii säin Challenge 33 3 erlieft huet?