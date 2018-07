© AFP

Leschte Mount sinn am US-Bundesstaat Indiana Pëllen a Form vum amerikanesche President opgedaucht. Op der viischter Säit vun der oranger Pëll gesäit een deemno d'Gesiicht vum Donald Trump, op der hënneschter Säit steet de berühmte Walslogan "Great Again".



D'Biller aus dem Policebericht hunn op de sozialen Netzwierker relativ séier d'Ronn gemaach an et gouf de Geck gemaach. Zum Beispill huet ee User op Twitter geschriwwen, d'Pëlle wiere mat Ligen an Haass gestreckt ginn. En aneren huet kommentéiert, dass d'Pëllen e gudde Rausch verspriechen, awer se loossen een depriméiert zeréck an da géif ee mierken, dass een ze vill Suen zur Fënster raugeschmass huet.



Et ass net fir d'éischt, dass esou Pëllen opgedaucht sinn. Am August 2017 goufen zu Osnabrück 5.000 Ecstasy-Pëllen mam US-President drop sécher gestallt, nodeems de éisträichesche Papp an de Bouf am Auto kontrolléiert gi waren. D'Gravur op deene Pëllen "Trump NL" hunn drop higewisen, datt se an Holland produzéiert gi sinn.