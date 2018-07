Lëtzebuerger Sprooch - RTL-Nopeschdierfer-Quiz zu Esch (04.07.2018) D’Lëtzebuerger Sprooch, dat ass en Thema, wat den Ament erëm iwwerall ganz aktuell ass.

Dass mer eis mat der Lëtzebuerger Orthographie net ëmmer esou einfach dinn, läit ënnert anerem un hirem Ursprong. Se ass aus engem Dialekt eraus entstanen an eréischt no an no zur Schrëftsprooch ginn.Ännerungen ewéi déi an den offizielle Schreifweise vun den Duerfnimm solle virun allem eppes: Uerdnung bréngen, andeems d’Reegelen, déi mat de Joren entstane sinn, och iwwerall applizéiert ginn.Komplex fënnt de Luc Schmitz eis Sprooch net onbedéngt, mëttlerweil géif et kloer Reegelen, déi een, wéi an anere Sproochen och, ebe kënnen an uwende muss.Den Ament muss wuel jidderee selwer entscheeden, wéi wichteg et ass, d’Sprooch och wierklech korrekt ze schreiwen, un deenen néidege Reegele feelt et allefalls net.