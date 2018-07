"De Bësch": Tournage am Lycée du Nord zu Wolz (04.07.2018) Bis de September 2019 muss der Iech nach gedëllegen, mee da leeft hei bei eis op RTL déi nei Serie "De Bësch" un!

Eng lëtzebuergesch Produktioun, ënnert der Leedung vum Christophe Wagner! Dee Mann, deen och schonns bei der Serie "Comeback", respektiv beim Film "Doudege Wénkel" Regie gefouert huet. Jeeweils eng hallef Stonn daueren déi 12 Episode vun där neier Krimi-Serie an de Philippe Dondelinger war bis an de Lycée du Nord op Wolz luussen, well verschidde Zeene wäerte sech am Lycée ofspillen.