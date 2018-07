An der grousser Vakanz reese vill Lëtzebuerger queesch duerch d'Welt. Do gëtt et Interessantes ze gesinn, Guddes z'iessen a Witzeges ... ze liesen.

© RTL Grafik

Dir kennt dës Situatioun bestëmmt ... Dir sëtzt an der Vakanz oder och heiheem an engem Restaurant a sicht grad eppes z'iessen. Dobäi kënnt et och emol vir, datt sech d'Liese vu der Menüskaart an eng kleng Aventure verwandelt, wann ee sech ënnert den "Haubtspeisen" fir de "Schnitsel" oder e "misshandelte Kabeljaufilet" muss decidéieren.Meeschtens fënnt een esou Feeler jo grad an der Vakanz, wann op Menüskaarten d'Iwwersetzungen zwar gutt gemengt sinn, awer de Sënn op déi Manéier net wierklech erfëllen. An der Zäit vum Smartphone gëtt dann eng Foto gemaach, fir och méi spéit nach eng Kéier iwwert dëse schrëftleche Faux-pas ze schmunzelen oder en doheem de Kollegen an der Famill ze weisen.Mä wisou just am klenge Krees iwwert eng e bësse mësslongen Iwwersetzung laachen, wann ee se mam ganze Land kann deelen? Dofir wëlle mir de ganze Summer iwwer déi Fotoe aus Ärer Vakanz sammelen a se jidderengem weisen.

Wat musst Dir dofir maachen?

Schéckt ganz einfach eng Email mat der Foto umam StéchwuertSchreift an den Text vun der Mail Ären(an och e, wann Dir léiwer anonym wëllt bleiwen) an a wéi engeman a wéi engerd'Foto gemaach gouf.

Mir sammelen de ganze Summer iwwer

Dir gitt méi spéit an d'Vakanz, guer kee Problem. Mir sammelen déi Fotoe während der ganzer grousser Vakanz a maache reegelméisseg en Update vun eiser Galerie.Fir d'Rentrée wäerte mer Iech dann e "Best of" vun de witzegste Schreiffeeler presentéieren.Bis dohinner wënscht RTL Iech alleguerten e schéine Summer an, wann et de Fall ass, eng erhuelsam Vakanz.