Schonn 2015 gouf de Fall de franséischen Autoritéite gemellt, déi dono 2 Joer dëse Fall ënnersicht hunn. Hiren Aussoen no wieren 70.000 Hektoliter, also ronn 10 Millioune Fläsche Rosé betraff.Fir erauszefannen, wéi wäit dës Täuschung goung, hunn d'Autoritéiten 179 Etablissementer am Joer 2016 a 564 am Joer 2017 kontrolléiert, dobäi waren tëscht 15 a 16 Prozent vun hinnen net konform. Esou stoung op de Fläsche vir grouss "Produced in France" oder "Embouteillé en France", ma just ganz kleng hannen op der Fläsch war uginn, datt de Wäin aus Spuenien géif kommen.Problemer gouf et doduerch och a Caféen, Restauranten oder Hoteller, wou op der Wäikaart net genau oder net richteg ugi war, wou de Wäin dann hierkomme géif. De franséische Wäin ass, esou d'Enquêteuren, am Akaf eng 2,5 Mol esou deier, wéi de spueneschen.Obwuel een an deenen 2 Joer eng 10 Millioune Fläsche konnt wannen, wou de Client konnt ugeschmiert ginn, war d'Majoritéit vum Wäin, deen verkaf gouf, awer richteg etikettéiert, esou d'Enquêteuren.