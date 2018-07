Et ginn esouvill verschidde Méiglechkeeten, fir z'iessen, sief dat doheem, bei de Grousselteren oder awer am Restaurant. Donieft huet een an enger globaliséierter Welt och hei zu Lëtzebuerg d'Méiglechkeet, fir zu all Moment déi speziell Rezepter aus de verschiddenste Géigende vun der Äerd ze probéieren an z'iessen, vum amerikanesche Burger, iwwert d'italienesch Pizza bis bei den afrikanesche Fufu.Ma och eise klenge Grand-Duché huet esou munch eege Rezepter, déi ganz gären emol der Familljentraditioun oder dem Rezept vum Ketty Thull no gekacht ginn. An do do gëtt et vill méi, wéi ee mengt.Fir erauszefannen, wéi Lëtzebuerg ësst*, hu mir e klenge Froekatalog ronderëm d'Iessen an d'Iessgewunnechte vun der Populatioun aus dem Grand-Duché opgestallt.*Eis Ëmfro ass just bedéngt representativ, well si just d'Gewunnechte vun de User, déi bei RTL.lu matmaachen, erëmgëtt.