Där Produite ginn et eng jett: E Spray oder eppes fir an d'Steckdous an dat pickegt Gedéiesch ewech hält huet sou munchereen doheem. Wat awer déi mannst wëssen: d’Nervegëfter déi dës Produkter esou effikass maachen, kënnen och dem Mënsch schueden.



D'Raphelle Dickes huet sech schlau gemaach an nogesicht, wourop ee beim Kaf vun Insekteschutzmëttel oppasse soll.



Permethrin, sou heescht ee vun de geleefegsten Nervegëfter, dat een an de meeschten Insektiziden fënnt. E gehéiert zum Grupp vun de Pyrethroiden, also syntheteschen Insektiziden. Ëmmer méi Leit gi vun deene Pyrethroide krank, mat net-spezifesche Symptomer wéi zum Beispill Middegkeet, Schlofproblemer, Häerzklappen, Schwieregkeete sech ze konzentréieren, Kappwéi, awer och Depressiounen.



Vill Produite maache Reklamm mam natierlechen Pyrethrum, liest een awer méi genee no, sinn och an deene Mëttele Pyrethroiden dran. Et ass also e Feeler ze mengen, et hätt een eppes Guddes kaf, a Wierklechkeet huet een dee synthetesche Wierkstoff dran, deen donieft och nach méi laang am Raum bleift. Krank geet een op laang Dauer, a Kombinatioun mat anere Substanzen an et muss een net onbedéngt allergesch drop reagéieren.





De Magazin vum 10. Juli 2018 (10.07.2018) Eis Themen haut: Gesondheetsschiedlech Insekteschutzmëttel, Catch a smile, Lëtz Arles an d'Ambiance um Public Viewing um Glacis.

Hätt Dir et gewosst?

Dir kennt dat bestëmmt och: Dir sëtzt gemittlech am Gaart oder op enger Terrass bei engem Glas kale Cola a scho sidd Dir ëmzéngelt vun Harespelen. Si gehéiere bal schonn zum Summer, wéi Vakanz an eng gutt Glace. Just eben dass se net esou zu den positiven Aspekter vun den waarme Méint gehéieren.

Se picken net nëmmen, mä tauchen och ëmmer grad dann op, wann een eigentlech wëll owes gemittlech op der Terrass sëtzen:. Do kann ee sech och scho mol froen, wéi ee Sënn dëst Gedéiesch eigentlech huet.Wee gouf net schonn alleng dëse Summer op d'mannst eemol vun enger Moustique gepickt? Fir déi meescht Leit sinn dës kleng Déiercher einfach nëmmen eng Plo. Dobäi weess kaum een, wat et wierklech mat den Moustiquen op sech huet. Wosst dir zum Beispill, dass déi eigentlech Plogeeschter just d'Weibercher sinn? Si brauchen nämlech Bestanddeeler aus eisem Blutt fir hier Eeër ze leeën, an dofir picken si eis. Wann si keng Eeër leeën, da saugen si genau wéi Männercher nëmme Planzejusen.

Ma déi meescht Harespele stierwen u sech schonn am Juli an e puer vereenzelt Aarte liewe bis an den Oktober. Et sinn déi Aarten, déi bei eis ploe kommen. Eigentlech ernähren Harespele sech ganz nëtzlech: vu Moustiquen, Raupen, Blatlais a Spannen. Déi ginn un d'Larven am Nascht verfiddert, fält déi Aarbecht ewech, komme si bei eis schneeken.



Nach e puer Wouerechten

Séisst Blutt?



Dat ass vläicht eng gutt Nouvelle fir e Vampir, awer enger Moustique ass dat komplett egal. Si gi vum Geroch ugelackelt. All Mënsch huet säin eegene Mix aus Schweess an anere Kierpergeréch, an do ass leider och mol en unzéiende Mix dobäi.



Liicht wierkt unzéiend?



Jo a Neen. Vill Mécken sinn zwar nuetsaktiv a gi virun allem vum Liicht ugezunn. En hollännesche Fuerscher huet awer festgestallt, datt d'Mécken haaptsächlech vum Geroch vun de Mënschen ugelackelt ginn.



Mäi Gaart e Moustique-Paradäis?



Dat kann duerchaus sinn, zum Beispill wann e Weier oder eng Vullentränk am Gaart ass. D'Moustique leeën hir Eeër am léifsten op fiichte Plazen oder a klenge Gewässer. Zu Singapur ass et zum Beispill eng Virschrëft keng oppen Waasserflächen a Wunngéigenden ze hunn, dat kann och eng Waasserfläsch sinn. Mat Succès: Do ginn et nämlech bal keng Problemer méi mat lästegen Moustiquen.







Eng allergesch Reaktioun?



Virun allem Beien a Harespelen léisen Allergien aus. Bommelen, Mécken, Beelen oder Hujele spillen dobäi kaum eng Roll - dat wëll awer net heeschen, datt ee vun enger onangenehmer Reaktioun verschount bleift.



Äthereschen Ueleg hëlleft?



Tatsächlech hëlleft et eng Citronelle-Käerz opzestellen, leider net immens laang. Ass d'Käerz aus an de Geroch fort, da kommen d'Moustiquen nees zeréck. Negativen Nieweneffekt: Leit mat gerochsempfindlecher Nues ginn och verdriwwen.



Hausmëttelcher?



Vill Leit schwieren op al Hausmëttelcher, wéi Knuewelek iessen. Anerer hëllefe sech mat Eukalyptus- oder Sojaueleg, awer och Lavendel-Shampoing soll d'Plogeeschter ofschrecken. Ob si wierklech hëllefen, ass net definitiv garantéiert, wat awer hëlleft sinn synthetesch Produiten a Form vu Spray oder Crème.



Fangeren ewech vun Harespelsfalen



E Feeler, dee vill Leit maachen, sinn d’Harespelsfalen. Dës kann ee mat Gebeess, Sirop oder soss séissem Geschir fëllen an d’Harespele ginn ugelackelt. Si klammen an d’Fal a kommen net méi eraus, stréimen dofir awer en Doft aus, deen hir Aartgenosse soll warnen. Sécher huet een dann 10 Stéck gefaangen, mä dofir huet een der och 300 ugelackelt.

Ma et gëtt en aneren Trick, en Trick deen op d'mannst mol ganz einfach kléngt: Déi kleng 1, 2 a 5 Cent Mënzen aus Koffer soll een dohi leeën. Dat wierkt anscheinend ofschreckend, well si dee Geroch net gär hunn.