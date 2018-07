... an all Mënsch freet sech natierlech: Wat war do lass? Hei Äntwert!

Dee Video goung viral! Wat de Sacha Gangolf en Dënschdeg de Mëtteg op Facebook gesat huet, dat huet ageschloen - a frot net wéi! Iwwer 117.000 Views op Facebook bannent net emol 30 Stonne schwätzen eng däitlech Sprooch. A maachen nawell virwëtzeg! No 2 Deeg waren et ewell iwwer 250.000 Views!!!Abee, wat ass op den Opnamen um sozialen Netzwierk ze gesinn? Eben eng "krass" Ofschleefaktioun: An enger Strooss steet e Camion, dee fiert säin Aarm aus, dorunner en "Greifer" ... an da krallt dee sech effektiv den Auto, deen an der Afaart vun engem Haus steet ... an op den éischte Bléck ganz intakt ausgesäit - nach - well Sekonnen drop ass den Auto just nach Huddel a Fatz!Als Nokuckert hält een den Otem un: Wann dat meng Luxmaschinn gewiescht wier?

Hei dann den Hannergrond zu där onwarscheinlecher Aktioun: De Sacha Gangolf hat enger Bekannten den Auto ofkaaft, zum Spottpräis vun 150 Euro. De Virdeel vum Gefier: D'Pabeiere waren nach ee Joer laang an der Rei.Leider ass dem houfregen neie Besëtzer dunn e Malheur geschitt, hien huet de Schlëssel vum Auto verluer an een neien hätt 90 Euro kascht - e bësse vill fir eng Maschinn vun 150 Euro. Dat war de leschten Oktober!Elo gouf et awer Zäit ze handelen, och zu Schëffleng si Parkplaze rar, dofir huet den Auto mussen aus der Afaart ... dat war awer méi einfach gesot wéi gemaach, well en Auto ofschleefen, deen ee virdrun opbrieche muss, dat war net no jidderengem sengem Goût.Um Enn ware just "déi mat der Krall" bereet, den Auto sichen ze kommen - a wéi déi sech d'Maschinn gekrallt hunn ...