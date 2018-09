"Wife-Carrying World Championships" a Finnland (12.09.2018) Fir déi 23. Kéier war zu Sonkajärvi a Finnland de “Carrying Wife World Championsship”, e Parcours mat der Fra um Bockel.

Et gëtt awer och nach e Minimum u Gewiicht, Fraen déi manner wéi 49 Kilo weien, sinn disqualifizéiert. Ma och do gëtt et nach eng Ausnam, weie si manner, dierfe si nach e schwéiere Rucksak um Réck mathuelen.Soll nach ee soen, d'Finne wären net kreativ.13 verschidde Länner waren dëst Joer op dem "Wife-Carrying World Championships" vertrueden. Zanter 1991 gouf dësen Event all Joers organiséiert a schwätzt all Sportaarten un.

Wann engem seng Fra elo iere géif eroffalen - kee Problem - wie se nees opgeraf kritt, dierf weiderlafen. Wien an der kierzter Zäit de Parcours hannert sech bréngt, dierf dann als gléckleche Gewënner Heem trëppelen.