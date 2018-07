X

No der Diplomiwwerreechung hu ronn 200 Schüler mat verschiddene Proffen dunn am Namur zu Hamm hiren Ofschloss gefeiert. Mat Hëllef vum Organiséiere vun Fräibéieren an Done vu Sponsore war et iwwerhaapt méiglech dësen Owend ze erméiglechen.



Den Owend selwer gouf vum Premièrescomité vum Michel-Rodange organiséiert, wou ronn 15 Primaner a Primanerinne sech engagéiert hunn, fir dass dës Prom en onvergiesslechen Owend gëtt.



Dat ass och gelongen. No engem 3-Gänge Menü, hunn dunn DJen Rick&Rough a Waters&Amnesia fir Stëmmung gesuergt. Bis 6 Auer moies ass hei gedanzt a gefeiert ginn a jiddereen ass op seng Käschte komm. Och Proffen hunn dësen Owend als gelongen empfonnt.



Ganz klassesch gouf et och eng flott Diashow, wou Fotoe vun alle Schüler gewise goufen, déi am Laf vun hirer ganzer Lycéeszäit gemaach goufen. Erënnerungen un ee flott Kapitel, mat deem si elo gelongen ofschléisse konnten.