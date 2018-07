Et ginn esouvill verschidde Méiglechkeeten, fir z'iessen, sief dat doheem, bei de Grousselteren oder awer am Restaurant. Donieft huet een an enger globaliséierter Welt och hei zu Lëtzebuerg d'Méiglechkeet, fir zu all Moment déi speziell Rezepter aus de verschiddenste Géigende vun der Äerd ze probéieren an z'iessen, vum amerikanesche Burger, iwwert d'italienesch Pizza bis bei den afrikanesche Fufu.Ma och eise klenge Grand-Duché huet esou munch eege Rezepter, déi ganz gären emol der Familljentraditioun oder dem Rezept vum Ketty Thull no gekacht ginn. An do do gëtt et vill méi, wéi ee mengt.Fir erauszefannen, wéi Lëtzebuerg ësst*, hate mir Iech 5 Froe ronderëm d'Iessen an d'Iessgewunnechte vun de Leit aus dem Grand-Duché gestallt. Déi éischt Fro war "Wat ass Äert léifste Lëtzebuerger Iessen?", déi zweete Fro war "Wat ass fir Iech typesch Lëtzebuerger Kichen?", déi drëtt Fro war "Aus wéi engem Land (Regioun) kënnt Är Liiblingskichen?", déi véiert Fro war "Wat ass Äert absolut Liiblingsiessen"? an déi fënneft Fro war "Wou iesst Dir am léifsten?".Bis e Mëttwoch de Mëtteg haten 1.421 Leit bei der Ëmfro matgemaach. Hei e puer Resultater vun der Ëmfro.

Top 10 vun der Liiblingskichen

1. Italienesch (602)2. Lëtzebuergesch (235)3. Franséisch (159)4. Indesch (58)5. Japanesch (45)6. Asiatesch (41)7. Chinesesch (32)8. Thailännesch (31)9. Spuenesch (23)10. Portugisesch (21)

Top 10 vum Liiblingsiessen

6. Paschtéit (45)

1. Nuddelen (246)2. Pizza (104)3. Kniddelen (90)4. Sushi (59)5. Steak (56)7. Bouneschlupp (33)8. Lasagne (25)9. Gromperekichelcher (21)10. Poulet (16)

Top 10 vum beléiftste Lëtzebuerger Iessen

1. Kniddelen (455)2. Bouneschlupp (222)3. Gromperekichelcher (135)4. Judd mat Gaardebounen (83)5. Paschtéit (76)6. Wäinzoossiss (65)7. Kachkéis (26)8. Ierzebulli (23)8. Träipen (23)10. Kuddelfleck (19)

Top 10 vun der typesch Lëtzebuerger Kichen

1. Bouneschlupp2. Kachkéis3. Kniddelen4. Judd mat Gaardebounen5. Gromperekichelecher6. Träipen7. Riislingspaschtéit8. Kwetschekraut9. Zopp mat Paangesch10. Kuddelfleck

Top 10 Wou d'Léit am léifsten iessen

1. Doheem, wann ech selwer kachen2. Am Restaurant3. Bei der Mamm / Schwéiermamm4. Doheem, wa mäi Partner / meng Partnerin kacht5. Am Stärerestaurant6. Bei der Groussmamm7. Iergendwou anescht8. Bei Papp / Schwéierpapp9. Beim Foodtruck10. An der Cantine*Eis Ëmfro ass just bedéngt representativ, well si just d'Gewunnechte vun de User, déi bei RTL.lu matmaachen, erëmgëtt.