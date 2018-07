E Freideg den Owend geet et am leschte Live! virun der Summerpaus ëm de Vëlosport an ëm Lidd, wat no de rezenten Iwwerschwemmungen entstanen ass.

9 Deeg, 12 Stonnen an 33 Minutte war de Ralph "Dizzy" Diseviscourt ënnerwee, fir vun der amerikanesch West- op d’Ostküst ze fueren. Domatter erfëllt de Lëtzebuerger Ultra-Cyclist seng eegen Erwaardungen. Bei senger zweeter Participatioun beim "Race Across America" wollt hien nämlech onbedéngt op de Podium kommen, um Enn klasséiert hie sech als Zweeten. Wéi huet hien d’Strapazen erlieft? A wéi wichteg war him dobäi de familiäre Support vun heiheem?



D’Julie Picciau huet sech e méi klengen Challenge gesat. Zesumme mat enger Frëndin ass si mam Vëlo 300 Kilometer queesch duerch Lëtzebuerg gefuer. Hinnen ass et dobäi virun allem drëms gaangen, op d'Ëmweltverschmotzung an d’Zerstéierung vun de Bëscher opmierksam ze maachen a Sue fir den Dag vum Bam vun "Natur & Ëmwelt" ze sammelen.

Dem Karin Melchert stoung d’Waasser wuertwiertlech bis zum Hals. Beim Héichwaasser am Mëllerdall gouf viru 6 Wochen de Keller an hirer Residence komplett iwwerschwemmt. Amplaz sech vun dëser Naturkatastrof d’Flemm andreiwen ze loossen, huet d’Beruffsmusekerin hir Erliefnesser an engem Lidd verschafft: "De Keller ass empty".



