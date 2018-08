E 5. Schouljoer mécht Visite vum Groussherzogleche Palais (03.08.2018) Schoulklassen duerfte schonn an der Woch virun der Summervakanz eng Visite vum groussherzogleche Palais maachen. E Kamerateam vun RTL war mat dobäi.

Mir hunn eng Klass um Wee duerch déi dichteg Salonen a Hale begleet. A sinn och gewuer ginn, wourop et bei enger Visite Guidée fir Kanner ukënnt.

D'fënneft Schouljoer vun der Ecole fondamentale vu Garnech huet dem Dany Geib gespaant nogelauschtert. D'Dany Geib mécht schonn zënter iwwer 30 Joer Visite guidéeën. Toure fir Schoulklassen ginn et am Groussherzogleche Palais awer eréischt zënter 6 Joer. Fir d'Dany ass sou eng Visite nach ëmmer e besonnesche Moment, well ee sou Visitten just 1 Kéier am Joer während engem Joer mécht. Do ass och d'Dany Geib nach ëmmer e bëssen opgereegt.







D'Dany stellt fest, dass d'Schüler hautzedaags net méi sou laang kënnen oppassen ewéi fréier. Während där ronn enger Stonn Visite Guidée ass et wichteg, mat verschiddenen Tricken hiren Interessi ze kréien – an ze halen. Et muss een heiansdo gecksen, a vill Froe stellen.



D'Schüler op dësem Tour maache fläisseg mat an hale sech un déi gëlle Reegelen: Näischt upaken, sech net op d'Still setzen an net a Beräicher verschwannen, wou een als Visiteur net eran däerf. Mä um "touristesche" Wee gëtt et jo scho genuch ze Staunen: De blénkegen Escalier d'honneur... d'Lüsteren am Festsall... ma och de Büro vum Groussherzog Henri begeeschtert.



Während der Visite gëtt d'Dany de Schüler en Iwwerbléck iwwert d'ganz Geschicht vum Palais. Vun den Ufäng als Gemenge-Gebai, iwwert den Ëmbau duerch de Groussherzog Adolph, bis zu den Zäiten am zweete Weltkrich ënnert der Groussherzogin Charlotte. Et beandrockt, wat e puer Schüler schonn alles iwwert de Groussherzogleche Stammbam wëssen. Den Iwwerbléck ze behalen ass nämlech net selbstverständlech.







D'Dany erënnert sech, dass de Palais fréier zimlech düster war. Duerch nei Teppecher a Luuchte wierkt e mëttlerweil méi frëndlech.



Nodeems d'Visite eriwwer ass, goufen et vill där grousser Aen. D'Schüler hunn net nëmmen eppes geléiert, si huelen och hier ganz perséinlech Souvenire mat heem. Sou huet eng Schülerin sech z.B. ganz geéiert gefillt, dass se déi gëllen Trap huet dierfen erop an erofgoen.



Ma geéiert däerf een sech duerchaus fillen: Nom 2. September ginn d'Diere vum Palais just nach fir d'Groussherzoglech Famill an hir Gäscht opgemaach. Bis et fir d'Dani an d'Sonia den nächste Summer erëm heescht: Nei Klassen. Nei Visitten. A wann ech gelift näischt upaken.

A wien och nach dëse Summer an de Palais luussen well: Informatiounen zu de Visite guidéeë fannt Dir op www.lcto.lu.