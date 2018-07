X

De Color Run ass e sougenannte Fun Run - et geet also net ëm eng sportlech Leeschtung, ma ëm Spaass, Freed a ganz vill Faarf!An esou war et dann och e Samschdeg um Iechternacher Séi: Eng geckeg "Course" huet op d'Leefer gewaart ... Si si wäiss fortgelaf a ganz faarweg ukomm.5 Kilometer Spaass a Faarf - all Kilometer hat eng aner Faarf an an der Color-Zon ass Faarfpolver an der jeeweileger Faarf op d'Leefer geheit ginn.De Val Wagner huet d'Evenement am Bild festgehalen.