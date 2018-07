Aus der Géigend vu Furen erof op Garnech, zwou Plazen wou de Wollef dëst Joer soll Schof gerass hunn. Den Oliver an de Mister Science dierfen op hirem Wee keng Stroossen huelen, keng Dierfer passéieren, mussen am Bësch schlofen an hiert Iessen an Drénke selwer droen. D'Rucksäck weien iwwer 10 Kilo, an da kënnt nach d'Kameramaterial dobäi.D'Zil vun de 70 Kilometer queesch duerch de Grand-Duché, ronn 70 Kilometer, wëlle si an zwee Deeg packen. Eigentlech eng Mission impossible, mä vläicht wuessen déi Zwee jo iwwert sech eraus.En Dënschdeg de Moien, 18. Juli, um 10 Auer ass et lass gaange mam Passage duerch d'Our.

No 45 Minutten an 3 Km