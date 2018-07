D’Vakanzesaison ass un a vill Leit zitt et an de Süde bei d’Mier. Ma Vakanz beim Waasser doheem, dat geet och. Zum Beispill zu Dikrech un der Sauer.

Mam Kanu oder Kajak op der Sauer (23.07.2018) Och heiheem ginn et vill Méiglechkeeten, wann een net an d'Vakanz an de Süde fiert. Zum Beispill an de Kanu oder Kajak zu Dikrech klammen.

Mat engem Kanu oder engem Kajak kann een do gemittlech en Tierchen dréinen oder och méi sportlech Aktivitéite probéieren.

Bei der Aler Schwämm kritt ee se ze lounen, fir Grouss a Kleng. An no e puer Instruktiounen ass een da scho prett fir op d’Waasser. Op der Aler Schwämm, am Réckstau vum Wier, dat ass de rouegen Deel fir d'Famill, wou och Hënn dierfe matfueren, erkläert den Erny Klares vu KanuRaft.





Wiem dat ze relax an net sportlech genuch ass, dee kann de Wëllwaasserkanal probéieren, de Centre national d’eau vive. Ma opgepasst, et ass kee klassesche Fräizäitpark. Dee Parcours ass gebaut ginn, fir de Kajak-Training an ass dowéinst och deementspriechend. Näischt, fir sech erofrutschen ze loossen.

De Parcours ass am Prinzip no e puer Uweisunge fir jiddereen op, vun 12 Joer un. Ee gudde Gläichgewiichtssënn kann awer net schueden. Waasserschei duerf ee jiddefalls net sinn, dacks kënnt een net laanscht eng kleng Erfrëschung.



Bis Ënn August ass d’Saison nach op. Weider Informatiounen fënnt een op hirem Site.