Den Noah huet 14 Joer, ass Schüler am Lycée Michel Lucius an huet eng rar Bluttkrankheet, déi sech Aplastesch Anémie nennt. Méintelaang war hien dowéinst am Spidol, e speziellt Medikament huet awer net ugeschloen, sou dass hien op e Stammzellespender ugewisen ass. Op sengem schwéiere Wee gouf den Noah vu sengen Elteren ënnerstëtzt. Dem Noah säi Papp huet donieft och säin Hobby opginn fir, fir säi Jong do ze sinn. Den Noah a säi Papp si begeeschtert Offroader.De Grupp Kollegen, mat deenen déi Zwee zesumme 4x4 fueren, huet sech eng Aktioun afale gelooss, fir d'Famill z'ënnerstëtzen. Zesumme mam Yannick Lieners vum Plooschterprojet ass den Autocollant "Plooschterjeep" entstan. Mat deem Autocollant sollen d'Leit sensibiliséiert ginn, aktiv ze ginn a sech als Stammzellespender anzeschreiwen an testen ze loossen.

An effektiv huet d'Aktioun gehollef. En Donneschdeg de Moien hunn d'Eltere vum Noah matgedeelt, dass e passende Spender fonnt gouf. D'Transplanatioun ass den 31. Juli.

Déi ganz RTL-Ekipp dréckt dem Noah ganz fest d'Daumen a mir wënschen him op dësem Wee eng gutt Besserung.