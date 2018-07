Gutt Stëmmung, vill Profien an e grousse Public um éischten Dag um LXB Cup am Skatepark an der Péitruss.

D'Organisateure vum LXB Cup hu matgedeelt, dass den éischten Dag en absoluten Erfolleg war, net nëmme wat den Niveau vun de Skater ugeet, mä och wat de Public ugeet. Grouss a Kleng tëscht 3 a 60 Joer hate sech ronderëm de Skatepark verdeelt, wou d’Begeeschterung zemools bei den Cash Games immens grouss war. Ma och am Village war eng mega Stëmmung an déi verschidde Live Music Acts si ganz gutt bei de Leit ukomm.Virun allem an de leschten 10 Joer huet sech d'Sportaart zu Lëtzebuerg staark entwéckelt. Iwwer 400 Skater ginn et aktuell hei am Land. Jiddereen huet d’Freed fir d’Briet, op eng aner Manéier fonnt: Et gëtt engem ee Kick oder mécht einfach Spaass.