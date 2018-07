© RTL Télé Lëtzebuerg / Lynn Cruchten

Wéi fënnt een eraus, wéi et ëm d’Qualitéit vum Waasser an enger Bach steet? Zum Beispill, andeems een déi butzeg Déieren, déi sech an de klenge Gewässer ophalen, analyséiert.



Net nëmmen dozou haten d'Kanner, déi e Mëttwoch am Naturpark Öewersauer ënnerwee waren, d’Geleeënheet. Si sinn op Entdeckungsrees gaang a goufen als jonk Fuerscher eppes méi iwwert déi kleng Liewewiesen, déi sech ënnert de Steng an der Baach verstoppen, gewuer.



De Reportage mat flotte Biller den Owend am Journal op RTL Télé Lëtzebuerg.