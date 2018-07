D'Missioun vun dësen Aarbechter wär, fir déi verschiddenst Mëschunge vu Kakao an Nëss ze schmaachen, déi an d'Produite vun "Ferrero" kommen. Dës italienesch Annonce ass vun der Duechtergesellschaft vu Ferrero "Soremartec Italia" verëffentlecht ginn. Domat sinn dës Posten och an Italien ze kréien. De But vum Projet ass eng Verbesserung a Weiderentwécklung vun neie Produiten.Déi 60 auserwielte Kandidate mussen am September eng Formatioun vun dräi Méint maachen, wou si léieren, hire Goût ze verfeineren. Dobäi léiert een an dëser Formatioun och, wéi een e Goût genau beschreift.No dësem Cours ginn da 40 Persounen ausgewielt, déi dat am beschte maachen a kréien e Kontrakt, fir 4 Stonnen an der Woch ze schaffen. De Salaire hunn déi Responsabel nach net annoncéiert.Sidd der un dësem Job interesséiert? Dat eenzegt wat der maachen musst, ass op Alba an Italien ze fueren an ze beweisen, dass dir de Goût vum Schockela am beschte beschreiwe kënnt!