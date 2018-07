24. Editioun Beach Volley Weekend um Gaalgebierg (28.07.2018) Fir déi 24. Kéier scho gëtt dëse Weekend um Escher Gaalgebierg de Beach Volleyball organiséiert.

Ginn zu Esch Netzer a Bäll aus der Hal no baussen transportéiert, ass all Mënsch kloer: et ass nees d'Zäit vum Beach-Volley-Weekend. Wäit iwwer eis Grenzen eraus, ass dëse Rendez-Vous e Begrëff. Gouf ugangs op 3 Terrainen gespillt, hunn déi Responsabel mat der Zäit vergréissere missen. Mëttlerweil sinn et 5 Terrainen, 70 Equippen a wäit iwwer 300 Participanten.Schonn Deeg virum Event gëtt de Sand vun der belscher Côte op de Gaalgebierg transportéiert. Ronn 1.000 Tonnen gi fir déi 5 Terraine gebraucht. Op dësem optimale Sandgemësch mécht et dann och richteg Spaass.Ëm eng gëlle Kou gëtt net geraibert. Obwuel kee rosen ass, wann en och emol e Match gewënnt. Trotz allem steet de Spaass hei virop. Ausgefale sinn d'Nimm vun den Equippen: vum Baggerteam iwwer d'Beachpouleten bis hin zu den Dafalgan United. Ouni d'Moof Aprikosen ze vergiessen.Bei den Olympesche Summerspiller 1996 zu Atlanta stoung eng 1. Kéier de Beachvolleyball um Programm. Ma och zu Esch hu se nach Loscht op méi. Et gi Pläng, fir am Summer 2019 auszebauen. E 6.Terrain soll bäikommen.