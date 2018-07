Um Sonndeg um 10 Auer gouf den traditionellen Hämmelsmarsch gespillt an domat war den Ufank vum Heischter Maart 2018 agelaut.

Um 11 Auer war den Optrëtt zu Päerd vum Schlasshär vun Esch am Lach mat Virtrag vum historesche Maarttext, wouran hien gezielt huet, d'Leit sollte fair handelen an awer och gutt Geschäfter maachen. Ganz fréier war den Heischter Maart ee Véimaart, wou vill Suen ëmgesat goufen, wou de Schlasshär seng Aen op alles geriicht huet. Duerno gouf et Éierewäin, deen d'Gemeng offréiert huet.