Dës skurril Geschicht huet sech net wäit vu Lëtzebuerg, nämlech zu Losheim an Däitschland zougedroen. E Mann stoung hei op engem Kierfecht beim Graf vu sengem Papp, wéi op eemol e Klappen aus dem Nopesch-Graf ze héiere war. D'Police an d'Pompjeeë goufen direkt alarméiert. De Verdacht huet sech säitens den Autoritéiten op der Plaz verstäerkt, dat well et sech beim betraffene Graf ëm e frëscht Graf gedréit huet. D'Méiglechkeet, dass d'Persoun déi begruewe gouf, nach lieft, war also ginn.

D'Ermëttlunge konnten dës Thees awer séier ausschléissen, dat well d'Fra, déi am Graf louch, eng Woch virdru gestuerwe war a virdru schonn an engem héijen Alter a krank war. Dobäi gouf de Kierper vun der Fra deeglaang bei Temperaturen ëm de Gefréierpunkt gelagert. D'Iwwerliewenschancë leien hei bei Null.

D'Geräischer sinn also duerch eppes anescht provozéiert ginn... Eng Theorie ass, dass d'Holz vun der Doudelued duerch déi Héich Laascht vun der Äerd driwwer gebrach ass. Dës geschitt allerdéngs éischter seelen sou kuerz no engem Begriefnis.

Eng méi banal Theorie ass, dass sech kleng Steng an der Äerd geléist hunn an dobäi op d'Doudelued gefall sinn an esou dunn d'Klappen ausgeléist hunn, esou d'Police.