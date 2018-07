E klenge Mupp huet an Australien e Semi-Marathon gewonnen. Hie war einfach matgelaf a koum no zwou an enger hallwer Stonn un d'Zil.

Am Ufank hätt de frëndleche Mupp d'Leit um Site begréisst, ma wéi d'Leefer bis gestart waren, ass hie matgelaf. Ee Leefer schéngt hien do besonnesch an d'Häerz geschloss ze hunn an ass déi ganzen Zäit u senger Säit bliwwen. Och bei den Tëschestoppen ass de Stormy all Mënsch begréisse gaangen, ma soubal säin auserwielte Begleeder nees weidergelaf wier, wier hien hannendrun.

No zwou an enger hallwer Stonn ass de Stormy ukomm, an enger duerchschnëttlecher Zäit. Fir sou ee klenge Mupp, mat kuerzen Dackel-Been duerchaus eng top Leeschtung. E puer Deeg méi spéit krut de véierbeenege Marathon-Leefer seng Medail. Den Organisateur hat doduerch och d'Hoffnung, dass sech vläicht dem Stormy säi Proprietär géif fannen, ouni Succès.



Elo wéilt een nach eng Woch ofwaarden, duerno gëtt dee frëndleche Gesell dann awer vermëttelt. E puer Marathon-Leefer hätte sech scho gemellt, déi de Mupp ganz gär adoptéiere wéilten.