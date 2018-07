© AFP (Archiv)

Wéi US-Medie mellen, soll d'Serie "24" nees zeréckkommen. D'Serie war doduerch bekannt ginn, well ee pro Staffel, also 24 Episoden, all Kéiers een Dag am Liewe vum "Jack Bauer" erzielt huet. Tëscht 2001 an 2010 goufen 8 Staffelen ausgestraalt.An der neier Serie soll d'Virgeschicht vum Jack Bauer, dem Anti-Terror Agent, erzielt ginn. Ob den 51 Joer ale Kiefer Sutherland awer d'Haaptroll nach eng Kéier iwwerhëlt, ass nach net gewosst. Et ass gutt Méiglech, datt sech d'Fans un en neien Jack Bauer musse gewinnen.