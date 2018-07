Zu Bretten bei Karlsruhe hat eng Kaz nach Gléck am Ongléck, dat nodeems se deeglaang ënnert enger Mauer vun engem Neibau vun enger Garage agespaart war.



De Kueder hat sech hei wahrscheinlech e puer Deeg virdru verstoppt, nodeems Handwierker ugefaangen haten, de Buedem hei op der Plaz zou ze betonéieren.

D'Police hat dat aarmt Déier fonnt, nodeems eng Awunnerin de Beamte matgedeelt huet, dass se e Jéimeren a Jäizen zënter Deeg héieren hätt. Schonn 2 Woche virdrun hat d'Besëtzerin vum "Jimmy" no him gesicht a Flyeren ausgedeelt.



Nodeems Handwierker dunn e Lach an d'Mauer geschloe gouf, konnt d'Déier aus senger penibeler Situatioun gerett ginn. De Kueder huet niewent e wéineg Honger an Duuscht kee Schued dovunner gedroen.