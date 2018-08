Weltwoch vum Stëllen (02.08.2018) All Joer ass vum 1. bis de 7. August weltwäit d’Woch vum Niere vum neigebuerene Kand.

3 vu 5 Puppelcher ginn dem Unicef-Rapport no net bannent der éischter Stonn op der Welt vun der Mamm gestëllt. Dat si gutt 78 Milliounen Neigebuerener, déi weltwäit engem méi grousse Risk vun Doud oder Krankheet, zemools bannent dem éischte Mount, ausgesat sinn.D’Broscht ginn ass d’Fundament vum Liewen a mir sollen alleguer méi maachen, fir Mammen an hir Puppelcher z’ënnerstëtzen bannent der éischter Stonn vum Liewen ze stëllen an och duerno all Dag, net nëmmen elo an der Weltwoch vum Stëllen.An der Mammemëllech ass Colostrum dran. Medeziner schwätzen dacks vun der éischter Impfung vum Kand. Déi Substanz ass räich un Nutritioun an un Anti-Kierper. Aus dem Rapport geet awer och ervir, dass virun allem an de Fäll vu Kaiserschnëtt ganz dacks vum Stëllen ofgesi gëtt.Mir stelle fest, dass vill Cesariennen, medezinesch gesinn, guer net néideg sinn. Dat ass en Trend, deem mer wëllen entgéintwierken. Mee wann dann e Kaiserschnëtt muss gemaach ginn, da soll d’Personal an der Maternité forméiert sinn, fir d’Mamm z’ënnerstëtzen awer ze stëllen. Well et ass méiglech, fir fréi no enger Césarienne mam Stëllen unzefänken.An Afrika an a Südasien ass d’Stëlle bannent der éischter Stonn Usus. Zu Lëtzebuerg läit den Taux mat 90% no der Gebuert héich, mee d’Unicef bedauert, dass en no 4 Méint op 45% fält. Eng Ursaach ass, dass vill Mammen erëm schaffe ginn.