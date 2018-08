Life&Style: Am meeschte gelies

Summermag: Dominoeffekt (02.08.2018) Eng grouss Kettereaktioun mat Hëllef vu verréckte Maschinnen ze bastelen, där Aufgab huet sech de Jugendtreff vu Käerjeng gestallt.

Ma wat sech de Jugendtreff vu Käerjeng afale gelooss huet, ass net manner spektakulär. Si hu Schoulklassen, Veräiner a Famillen invitéiert, eng grouss Kettereaktioun mat Hëllef vu verréckte Maschinnen ze bastelen.

Mä wéi baut an organiséiert een sou eng Kettereaktioun? A wäert zum Schluss och alles klappen? Mir waren um groussen Dag vum „Domino Effekt“ dobäi.

Am Science Center zu Déifferdeng gëtt nach séier gepecht, geschrauft – a mat Jicke gespillt. Geschwënn soll hei eng eenzeg Kettereaktioun aus 20 Paletten ausgeléist ginn - bei där zum Schluss en Toast gegrillt gëtt. Do muss natierlech all Constructioun nach eng kéier gutt getest ginn.

Den Opbau vun der Kettereaktioun ass fir d'éischte Kéier am Luxembourg Science Center. Den Erwin Reiter hëlleft hei als wëssenschaftleche Mediateur mat. Hien huet Physik studéiert a selwer 3 Woche laang un enger Palette geschafft. Hien ass faszinéiert vun der Kreativitéit vun de Kanner.

Vun der typescher Kettereaktioun mat Hëllef vun Domino-Steng gouf awer ofgeroden. D'Kanner sollen och ënner Zäitdrock kënne schaffen. Dat ass bei Domino-Steng méi kniwweleg.

Aus där klenger Spillerei ass e grousse Projet fir de Public ginn. Bei där éischter Editioun waren 9 Gruppen dobäi. Dëst Joer waren et der iwwer 20. Virun allem Schoulklassen a Maisons Relaise maache mat. Dat läit och um pädagogesche Gedanken hannert dem Projet. Et gëtt dreems eng Léisung fir e Problem ze fannen. A wat ee léiert, wann ee sech de Wee dohinner express net einfach mécht.





Fir de Patrick war et wichteg d’Kanner och mol gewäerden ze loossen. Hien huet d’Palettë vun de Schoulklassen sou mann wéi méiglech selwer ugepak. Als kleng Inspiratioun krut awer all Grupp, nieft der eideler Palette och eng Spillsaach, fir ze benotzen. D’Kanner hoffen, datt hier Jick oder Kugel net hänke bleift. Och wa se mat der Hand oder mat engem Schaschlicks-Spieß nohëllefen dierfen.

Zum Schluss ginn nach Diplomer fir déi schéinsten, längsten a komplizéiertst Palette verdeelt. De Jury besteet aus Vertrieder vun der Jugendkommissioun, dem Jugendtreff an dem Science Center. Nom Event ginn d'Maschinnen awer erëm komplett ausernee geholl. Dat wäert ville schwéier falen, huet awer e gudde Grond: Sou kann een d’Stécker nach eng kéier benotzen – fir déi nächst Editioun vum “Domino Effekt”.