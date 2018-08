Steampunk Convention zu Iechternach (05.08.2018) Fantasie a Kreativitéit waren op der 2. Editioun zu Iechternach op der Maartplaz gefrot. Vill Leit haten de Wee dohinner fonnt.

© Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg © Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg « ZréckWeider »

Nom grousse Succès vum leschte Joer, war de Responsabelen zu Iechternach séier kloer: och dës Joer wollte si nees eng Steampunk-Convention ronderëm d'Maartplaz organiséieren. Et ass een Event, deen einfach an d'Touristenzäit passt, an eng flott Ofwiesslung bitt. D'Organisateure sollte Recht behalen. Duebel esouvill Stänn, wéi bei der éischter Editioun, an och nees ganz vill Leit haten de Wee um Sonndeg op Iechternach fonnt.De Steampunk - Eng Epoche, déi et esou ni gouf an ni wäert ginn. Et ass eng Zäitrees an d'19. Joerhonnert. Am 19. Joerhonnert gouf et nëmmen zwou Energien: Damp an Elektrizitéit. Der Kreativitéit an der Fantasie vun de Leit si beim Steampunk keng Grenze gesat. Verkleet däerf een dozou net soen. Kostüméiert ass dat passend Wuert dofir.Aus engem Ëmkrees vu 500 Kilometer sinn d'Leit dëse Weekend an d'Abteistad komm. Souguer vun Zürich war eng Famill ugereest.

De leschte Weekend am September ass de Steampunk dann nees am Fond-de-Gras.



Méi a Bild an Toun den Owend am Journal op der Tëlee.