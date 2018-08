Dat hat d'Ekipp vum Käpt'n Ändä an 11 Joer och nach net: Dass eng Koppel sech wärend engem Optrëtt op der Bühn d'Jo-Wuert gëtt.

Et gouf nawell uerdentlech gefeiert op der 13. Porte ouverte vun der Amicale vun de Pompjeeë vu Munneref-Altwis. De Käpt'n Ändä a seng Ekipp hu wéi gewinnt fir déi néideg Stëmmung um Grillfest gesuergt.Ma op der Bühn hunn e Sonndeg den Owend op eemol 2 aner Personnage d'Opmierksamkeet kritt: D'Monique an de Jos. Bei herrlechem Summerwieder a virum ganze Public huet d'Monique säi Jos gefrot, fir et ze bestueden. D'Äntwert war "Jo!".Häerzleche Gléckwonsch.