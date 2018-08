© AFP

De franséische Star-Kach gouf fir seng Aarbecht mat am Ganze 24 Michelin-Stäre geéiert an huet als beschte Kach vun der Welt gegollt. Wat déi mannste Leit woussten, hien hat Kriibs.No der Diagnos huet de Robuchon sech no an no zeréckgezunn, huet seng Ernärung ëmgestallt op eng gesond Kiche mat manner Fleesch an ouni Fett an Zocker. Virun engem Joer gouf de Star-Kach wéinst Bauchspeicheldrüse-Kriibs operéiert an traitéiert. Zu deem Zäitpunkt huet hien dunn och seng Restaurante verkaf, un Investmentfongen aus Groussbritannien a Lëtzebuerg.Säi leschten Optrëtt war am Abrëll dëst Joer, bei der Ouverture vum "Sakés Dassai" zu Paräis, enger Mëschung aus Patisserie, Téi-Salon, Restaurant a Saké-Bar.