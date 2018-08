© AFP

Déi bekannte Schwarzwälder Kirsch, traditionell als Kuch gäre giess, trëtt elo déifgekillt ënnert dem Kënschtlernumm "German Black Forest" op. Och wann dat d'Glace vum Joer ass, ass et awer net déi, déi bei de Leit am beléiftsten ass.Ëmfroen an Däitschland gesinn d'Schockelasglace am Joer 2018 op der Pole Position. Direkt hannendrun ass de Gewënner vum leschte Joer, de Klassiker Vanill.Hieselnoss-Glace mécht direkt e puer Plaze zum Virjoer gutt a placéiert sech als drëttbeléiftsten a léisst ee vun de Favoritten, d'Äerdbier-Glace hannert sech op der 4. Plaz. Déi 5. Plaz huet sech d'Stracciatella geséchert.Déi eenzeg méi exotesch Glace an den Top 10 ass d'Mango, déi op déi 9. Plaz kënnt. De Schockelasorbet packt et direkt als Newcomer ënner déi 10 bescht op déi 10. Plaz.Mir wollten eis awer net op däitsch Statistike verloossen an hu bei de Leit nogefrot, wat fir eng Zort si sech gegënnt hunn an do fält op, dass besonnesch Zitroun an Hambier ganz dacks genannt ginn. Ma och Kokosnoss an d'Klassiker Schockela, Vanill an Stracciatella gehéiert zu de Favoritten hei am Land.

Wat sinn dann déi aktuell Trends?

Allgemeng ginn et ëmmer méi Zorte Glace. Virun allem Zorte mat Friichten haten an de leschte Joren a reegelrechte Boom. Heefeg gi lokal Uebstzorten verschafft, déi traditionell éischter net fir d‘Glace benotzt gi sinn: Bier, Molbier oder Äppel si just e puer Beispiller.2018 ass och de Klassiker Vanill-Glace nees a Moud komm. Verschidden Galeteriae bidde souguer bis zu 5 Zorten eleng vun dësem Goût un. Vun der traditioneller Bourbon-Vanill bis hin zur echter Tahiti-Vanill ass alles vertrueden.Nei ass, dat et net nëmme ëm de Goût vun der Glace selwer geet, mä et ëmmer méi wichteg gëtt, vu wou d’Ingredienten hierkommen. Sou gëtt et zum Beispill Zitrouneglace ganz bewosst mam Zousaz, datt d'Zitrounen aus Sizilien kommen.Ganz am Trend si schwaarz Glacen. Dës si ganz oft Vanill-Glacen, déi mat Liewensmëttelkuel gefierft goufen. Passend dozou ginn et schwaarz Wäffelcher. Ma déi gefierfte Kichelcher ginn et ewell an alle Faarwen a si virun allem an den USA ugesot.Iwwert d’Haapttrends eraus, ginn et och nach eng ganz Rei u skurrillen Zorten aus Séisskartoffel, Lakritz, Glace mat salzegem Karamellsgoût oder Béier-Glace. Da si just e puer Beispiller.Europa ass an der Glace-Produktioun dobäi éischter méi konservativ an et gëtt éischter e séisse Goût mam Genoss verbonnen. An aneren Deeler vun der Welt, wéi Japan oder den USA, ginn et ganz experimentell Zorten wéi zum Beispill aus Zellerie, Knuewelek oder esouguer eng Glace mat gereechertem Fësch.Ma och d'Verlaangen no méi gesondem Iessen kënnt och bei de Glacen un, deemno kritt ee och verschidden Zorten mat manner Kalorien. Sorbet oder Frozen Joghurt profitéieren als méi liicht Alternativen vun dëser Richtung Moud.Mä d'Haaptsaach ass, Dir genéisst Är Glace.