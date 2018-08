No 38 Grad, 16 manner Huelt et mat Humor, sou wéi d'Leidelenger Pompjeeën

Effektiv no wochelaangen tropesch waarmen iwwer 30Grad dobaussen an an de leschten Deeg souguer iwwer 35 , sinn déi annoncéiert 22 scho bal wanterlech kal.

Vun RTL