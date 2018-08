Et ass nach genuch Plaz an der Allée Scheffer fir d'Stänn an de Public, esou datt de Fouermeeschter just Virdeeler am Tram gesäit.

De Fouermeeschter Marc Weydert ass ganz entspaant an zefridde mat de Preparatiounen um Glacis. Zwou Wochen, ier et lassgeet, huet hien am Gespréich mat RTL ënner anerem iwwer d’Bedeitung vum Tram fir d’Fouer geschwat.

Dee fiert dëst Joer jo fir d’éischte Kéier bis op de Glacis. Ee Gleis bleift dobäi gespaart an et géing gekuckt ginn dëst och zouzedecke fir Accidenter z’evitéieren. Fir d’Visiteuren an d’Foraine wier an der Allée Scheffer awer nach ëmmer genuch Plaz an den Tram hätt deemno virun allem Virdeeler, sou de Marc Weydert.





Vir vill Leit ass den Tram e gudde Moyen, fir op d'Schueberfouer ze kommen. Et gëtt domadder evitéiert, datt d'Leit do stonnelaang ronderëm fueren, fir eng Parkplaz ze sichen an esou d'Awunner an de Quartiere ronderëm manner stéieren.

Wéi eng Sécherheetsmesurë soss nach getraff goufen a firwat een op der Fouer elo och op d‘Ekologie oppasst, héiert Dir dann den Owend am Journal um 18h30 hei op der Antenne.