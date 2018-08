© AFP

Onbekannt ass d'Nouvelle jo net, dass ze enk Kalzongen net sou ganz gesond sinn. Elo hu Fuerscher eng nei Etüd publizéiert, déi nach emol beweist, wéi schlecht esou Ënnerwäsch tatsächlech ass. Ëmmerhi konnte si beweisen, dass Männer mat méi lëftegen Ënnerboxen 33% méi beweeglech Spermien hunn.Un der Etüd an enger Klinik zu Boston am US-Bundesstaat Massachusetts hunn tëscht 2000 an 2017 iwwer 650 Männer matgemaach. Gutt d'Halschent vun hinnen hunn et léiwer méi lëfteg an der ënneschter Regioun. Bei der Ënnersichung vun hirer Sperma-Flëssegkeet konnt nogewise ginn, dass si däitlech méi grouss Chancen hunn, eng Kéier Kanner ze produzéieren, wéi déi Männer mat Slippen an enke Boxen.Och op laangt Sëtzen an ze waarm bueden sollte Männer mat groussem Kannerwonsch verzichten, heescht et an der Etüd. Fir d'Produktioun vu Sperma ass nämlech eng Temperatur, déi 3 bis 4 Grad ënnert der Kierpertemperatur ass, ideal.Donieft hätten awer och nach aner Facteuren en Afloss op déi männlech Fruchtbarkeet. Wichteg ass och kierperlech fit ze sinn, op Tubak ze verzichten an natierlech déi genetesch Veranlagung.