© AFP

De fréierer Cyclist ass e Freideg zu Frankfurt wéinst dem Verdacht op Kierperverletzung festgeholl ginn. Dat huet den zoustännege Parquet confirméiert.De 44 Joer alen Ullrich hat an der lescht op sech opmierksam gemaach, nodeems hie schonn zu Mallorca festgeholl gouf. Drogen an iwwerméissegen Alkoholkonsum wiere Schold. Dowéinst wollt de Jan Ullrich sech an Däitschland enger Therapie ënnerzéien a war dowéinst op Frankfurt gereest.Ma elo gouf hien an engem Luxus-Hotel wéinst schwéierer Kierperverletzung festgeholl. Wéi d'Bild-Zeitung schreift, soll hien do fir d'éischt mat enger Fra uerdentlech gefeiert hunn an d'Situatioun wier eskaléiert. Den Ex-Sportler huet misse vun der Police iwwerwältegt ginn.Dëst huet de Parquet awer net confirméiert. Et wéilt een den Ament keng Detailer erausginn.Dat wier schonn déi zweet Verhaftung an enger Woch, no engem Tëschefall mam Til Schweiger, sengem Noper.