Red Bull Cliff Divers (11.08.2018) Zënter 2006 ass de Lëtzebuerger Sprénger Alain Kohl mat bei dësem Event vun der Partie.

Et sinn ëmmer nees spektakulär Spréng déi ee bei de "Red Bull Cliff Divers" dierf bestaunen.

De Lëtzebuerger Alain Kohl, deen zanter 2006 dobäi ass, war mat vun der Partie an him huet et de leschte Weekend zu Sissikon an der Schwäiz gutt gefall.