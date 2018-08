Un der Spëtzt vum Ranking vun de Stied, an deenen et sech am beschte liewe léisst, gouf et no 7 Joer fir d'éischte Kéier nees e Changement.

Déi australesch Milliounemetropole Melbourne gouf am Ranking vum Noriichtemagasinn "The Economist" vun der éisträichescher Haaptstad Wien ofgeléist. Hannendru kommen Osaka a Japan, Calgary a Kanada a Sydney an Australien. Hamburg, déi bis elo eenzeg däitsch Stad ënnert de beschten 10 weltwäit, ass aus den Top Ten eraus geflunn.



Dëse Ranking vun der "Economist's Intelligence Unit" kënnt all Joer eraus. Am ganze goufen déi Kéier nees 140 Groussstied no Kritäre wéi Infrastruktur, Educatioun, Gesondheetsversuergung, Stabilitéit a Kultur matenee verglach.



Op de Plaze 6 bis 10 sinn Tokio, Vancouver, Toronto, Kopenhagen an Adelaide gelant. Paräis steet zum Beispill op Plaz 19, London op 48 an New York op 57.





Top 10 vun de beschte Stied:



1. Wien, Éisträich

2. Melbourne, Australien

3. Osaka, Japan

4. Calgary, Kanada

5. Sydney, Australien

6. Vancouver, Kanada

7. Toronto, Kanada

7. Tokyo, Japan

9. Kopenhagen, Dänemark

10. Adelaide, Australien