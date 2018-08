D'Sprachwuert "Setz de e Fräsch op e gëllene Stull, spréngt en erëm an de Pull" kennt munchereen vläicht nach aus der Schoul, méi geleefeg ass da wuel "Wat de Bauer net kennt, dat frësst en net" oder "vum Lämmes gebass".Wann et "an der Broutgaass rabbelt" oder "een den Dicks geriicht kritt", da gëtt et scho méi "däreg".Ma wësst Dir dann, wat en "Héisekläpper" ass?