© AFP

Wéi déi däitsch Police matdeelt, wollte si u sech eng Fra an hirer Wunneng zu Freimersheim festhuelen, déi per Haftbefeel gesicht gouf. Nodeems d'Beamten an all dier geklappt hunn, goung eng Dier vun engem Wunnkomplex op, do hu si e ganze Koup Drogen-Accessoiren a Marihuana entdeckt



Op Dokumenter stoung den Numm vun enger Koppel, déi am Nopeschhaus wunnt, also sinn d'Beamten och do mol méi genee kucke gaang. Eng jonk Fra huet hinnen do d'Dier opgemaach a beim Ubléck vun den Uniforméierten zouginn, gekifft ze hunn. Si huet och ausgesot, mat hirem Frënd de Wunnkomplex niewendrun ze notzen. Kuerz drop koum de besote Frënd dann och mam Auto gefuer.

Och hien huet direkt zouginn, den Dag virdrun Marihuana konsuméiert ze hunn, wat en Drogeschnelltest confirméiert huet. De jonken Här gouf mat op de Policebüro geholl a krut do e Protokoll dem Besëtz vu Cannabis a wéinst Fueren ënner Drogen. No der ursprénglech gesichter Fra, gëtt iwwregens nach ëmmer gesicht.