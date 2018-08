Ënnert den Ae vun de Visiteure rafen zanter e Méindeg sechs Kueben de Knascht um Parking vum Fräizäitpark op a ginn duerno mat enger Croquete belount. Déi sougenannte corbeaux freux sinn intelligent Villercher, déi gäre mam Mënsch interagéieren. Duerch e Mechanismus kréien se, nodeems se eppes an e Behälter gedroen hunn, e klenge Snack als Belounung.Si hu séier verstanen, wéi de Mechanismus funktionéiert an duerch de Snack gi si weider motivéiert, den Dreck mam Schniewel opzerafen, sou den Nicolas de Villiers, President vum Park, deen am Joer iwwert 2 Millioune Visiteuren zielt. Et wier dem Mënsch eng schéi Lektioun vun der Natur, wéi et richteg geet, heescht et weider.Och d'Visiteure si vun der Iddi positiv iwwerrascht. Et sief ekologesch virdeelhaft a witzeg mat unzekucke fir d'Leit, sou eng Touristin aus der Schwäiz.