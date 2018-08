© AFP

Der US-Wirtschaftszäitschrëft Forbes no huet d'Schauspillerin bannent engem Joer ronn 40,5 Milliounen Dollar verdéngt. Dat sinn ëmgerechent 35,6 Milliounen Euro.Besonnesch an hirer Roll an der Marvel-Universum-Produktioun "Black Widow" dierft d'Johansson en uerdentleche Pak verdéngt hunn. 2010 huet si am "Iron Man 2" als Spiounin Natasha Romanoff net schlecht akasséiert. D'nächst Joer dierf déi 33 Joer al Actrice och nees an där Roll ze gesi sinn.Op der zweeter Plaz fënnt een d'Angelina Jolie mat 28 Milliounen Dollar. Si war d'lescht Joer an der Forbes-Lëscht emol net opgetaucht, wat sech awer no der Roll am Film "Maleficent "" geännert huet.Op Plaz 3 kënnt d'Jennifer Aniston mat engem Joresakommes vun 19,5 Milliounen Dollar, déi si virun allem duerch Puplizitéiten erakrut. Ënnert déi bescht 5 ass awer och nach d'Jennifer Lawrence (18 Milliounen) an d'Reese Witherspoon (16,5 Milliounen) gelant.