Ze haart, kee Behuelen an se hënneren d'Personal um Schaffen. E Restaurant an Däitschland gräift elo duerch. Kanner sinn hei elo Owes absolut onerwënscht.

E Restaurant zu Bintz, enger Uertschaft op der däitscher Insel Rügen léisst zënter dëser Woch, no 17 Auer, keng Clientë méi ënner 14 Joer eran. Et wier e Gedanken, mat deem ee scho méi laang géif spillen, heescht et vum Proprietär vum Restaurant "Omas'Küche", de Rudold Markl.

Et géif hei ëm Kanner goen, déi d'Clientë géife belästegen, am Restaurant ronderëm spillen, Schief opmaachen a Saache carrement futti maachen. Am Schlëmmste wier awer, dass d'Elteren dacks net géifen agräifen a gemittlech weider géifen iessen.

Mat dëser Decisioun vum Restaurant géif een de Clientë vun elo u wéinstens Owes eng Plaz offréieren, wou een a Rou en Owend ka verbréngen. De Verband vun den Hoteller a Wiertschaften zu Mecklenburg-Vorpommern weist sech iwwert dës Decisioun zwar net begeeschtert, betount awer ganz kloer, dass dat eng Decisioun vum Betrib wier, déi ze respektéiere wier. Illegal wier dat op kee Fall.

Et gëtt awer säitens dem Verband betount, dass d'Bundesland a punkto Restauratioun éischter kannerfrëndlech ausgeluecht wier.