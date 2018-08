Relativ spéit koum d'Realisatioun, dass béid Schauspiller scho jorelaang bestuet sinn. Dat no engem Dréi an de 90er Joren.

© Youtube "Bram Stoker's Dracula"

1992 stoungen d'Winona Ryder an de Keanu Reeves zesumme virun der Kamera, dat fir de Vampir-Film "Bram Stoker's Dracula".Hei gouf et eng Zeen, an där déi zwee Schauspiller matenee bestuet ginn. Allerdéngs, esou d'Ryder, wier dat net just fir de Film gewiescht, mä si wieren dee Moment richteg bestuet ginn. An der Zeen gouf nämlech e richtegen, rumänesche Paschtouer vum Regisseur Francis Ford Coppola agesat, dat fir dat Ganzt sou realistesch wéi méiglech ze maachen.An dëser Zeen gouf dann déi ganz Prozedur vun enger richteger Hochzäit ofgezunn, sou dass d'Schauspillerin unhëlt, dass si mam Reeves bestuet ass. De Reeves hëlt dat Ganzt e wéineg méi op déi liicht Schëller, obwuel en zougëtt, dass se tatsächlech richteg bestuet goufen.Béid US-Schauspiller stinn am Moment fir de Film "Destination Wedding" zesumme virun der Kamera.Hei nach eemol d'Zeen aus dem Film "Bram Stoker's Dracula" aus dem Joer 1992: