Vakanzen: Etüd vun Eurostat/Reportage Claude Zeimetz



D'Europawäit Moyenne läit bei 355 Euro. Fir eng Iwwernuechtung ginn d'Lëtzebuerger an der Moyenne ronn 100 Euro aus. Domadder leien d'Lëtzebuerger däitlech iwwert dem europäesche Verglach.

Pro Nuecht leien d'Depensen an der europäescher Moyenne nämlech grad mol bei ronn der Hallschent an zwar 55 Euro. D'Rumänen, d'Griichen an d'Tscheche loosse sech mat 32 Euro eng Nuecht an der Vakanz am mannste kaschten. D'Lëtzebuerger ginn, der Eurostat-Etüd no, an der Moyenne 120 Euro aus. Do virdru komme just nach d'Éisträicher mat 131 an d'Malteser mat 124 Euro d'Nuecht. Vakanz doheem ass zu Lëtzebuerg allgemeng gesi mat 538 Euro pro Trip am deiersten, da kënnt Éisträich. Am bëllegsten ass et sech a Lettland am eegene Land e puer schéin Deeg ze maachen. Dat huet d'Letten 2016 grad mol an der Moyenne 36 Euro kascht.D'Fransousen an d'Zypriote gi fir hir Vakanzen am Ausland am meeschten an Europa aus. Vakanzen, déi 4 Nuechten oder méi laang gedauert hunn, hunn an Europa am meeschte kascht. Just a Schweden ware Kuerztrippe méi deier, wéi méi laang Vakanzenopenthalter. Am meeschte schléit bei de Leit den Hotel zu Buch. D'Iwwernuechtung huet 37% vun de Vakanzen-Onkäschten ausgemaach, den Transport 30%.D'Europäer hunn 2016 alles an allem fir hir Vakanze 428 Milliarden Euro ausginn. D'Leit hu 84% vun den Trippe bannent Europa gemaach, 79% bannent de Memberstaate vun der Europäescher Unioun. Duerno komme Vakanzen an Amerika an Asien. An der Zomm hunn déi däitsch, franséisch a britesch Touristen am meeschte Suen ausginn. D'Leit aus deenen dräi Länner ware fir 59% vun allen Depensen an Europa zoustänneg. Businessreese maachen an dëser Etüd 16% aus.